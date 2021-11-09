شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فييرا: تم حجز تذاكر الطيران للمدرب ولديه عروض من أحد الأندية السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف وليد المرشدى، وكيل المدرب البرتغالي فييرا، أنه يوجد تواصل مع المسئولين فى نادى الإسماعيلى لتولى قيادة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن فييرا لديه بعض العروض من الأندية السعودية وطلائع الجيش.
وقال وليد المرشدى، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك اجتماعا بين مسئولى الإسماعيلى والمدرب عبر الفيديو، ويحتاج إلى اثنين مساعدين معه، وتم حجز تذاكر الطيران له.
وفى حال تعاقد الإسماعيلى مع البرازيلى جورفان فييرا، ستكون الولاية الثانية له في قلعة الدراويش، بعدما قاد الفريق في 4 أكتوبر 2018 خلفا للجزائرى خير الدين مضوى، ولكنها لم تطول هذه الفترة أكثر من 68 يوما.ونستعرض في التقرير التالى، ماذا قدم فييرا مع الإسماعيلى في الولاية الأولى:
قاد الإسماعيلى: 11 مباراة
فاز: 5 مواجهات
تعادل: 3 مرات
خسر: 3 مباريات
سجل: 12 هدفا
استقبل: 7 أهداف