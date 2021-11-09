شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فييرا: تم حجز تذاكر الطيران للمدرب ولديه عروض من أحد الأندية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد المرشدى، وكيل المدرب البرتغالي فييرا، أنه يوجد تواصل مع المسئولين فى نادى الإسماعيلى لتولى قيادة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن فييرا لديه بعض العروض من الأندية السعودية وطلائع الجيش.

وقال وليد المرشدى، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك اجتماعا بين مسئولى الإسماعيلى والمدرب عبر الفيديو، ويحتاج إلى اثنين مساعدين معه، وتم حجز تذاكر الطيران له.