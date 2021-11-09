شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: العين الإماراتى وافق على انتقالي إلى الأهلي دون ابلاغي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات أنه شعر بالغضب والضيق من أحد الأشخاص في إدارة العين الإماراتي، قبل الانضمام إلى الأهلي، خلال يناير 2019.

وقال الشحات، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC: "علاقتي مع العين كانت رائعة الناس هناك كانت محترمة والعلاقة كانت طيبة، لم أتعرض للهجوم ودائمًا كانوا في ظهري".

وأضاف: "انتقلت إلى الأهلي بعد أن تواصل معي كابتن محمود الخطيب، مكالمته كانت وسام على صدري، أخبرته بأن هذا شرف لي، ورحبت بالانضمام إلى الأهلي".

وتابع: "رغم صعوبة انتقالي، كابتن محمود الخطيب تواصل مع أحد المسؤولين في العين، وأخبرني بعد ذلك بأنه اتفق مع أحد الأشخاص في العين".

واستطرد الشحات: "حزنت من هذا الشخص في العين لأنه وافق على انتقالي للأهلي ولم يخبرني بذلك".

وقال: "وافقت على الانتقال إلى الأهلي لأنها كانت أمنية من أمنياتي، لكنني شعرت بالضيق بأنتشار الأخبار حول انتقالي إلى الأهلي، مع هدوء الأجواء في العين، واقتراب كأس العالم للأندية".

وأضاف: "ذلك الشخص كان يحسم انتقالي إلى الأهلي، والمدير الفني زوران ماميتش لم يكن يعلم ذلك، وبعد كأس العالم للأندية، أخبرت اللاعبين بذلك بعدما كنت قد قررت الانضمام إلى الأهلي".

وتابع: "أخبرت إدارة العين بأن الأمور حُسمت مع الأهلي، لكنهم تمسكوا بي، وفي وجود المدير الإداري، وكنت متوقعا ذلك بأن النادي لن يتخلى عنيّ بسهولة".

واختتم: "صممت على الرحيل بعد الاتفاق مع الأهلي، لأنني كنت أرغب في ذلك منذ البداية، وخلال عام بالكامل مع العين كوّنت علاقات رائعة مع النادي".