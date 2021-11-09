شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يتخذ 15 قرارا فى اجتماعه الأول أبرزها التعاقد مع مدرب أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اجتماعه الأول بعد انتخاب المجلس بالتزكية في الأول من شهر نوفمبر الجاري.

ووافق السادة أعضاء الجمعية العمومية بالاجماع على فوز السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المرشحين للدورة الانتخابية 2021-2024 بالتزكية برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.

وشكل مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المكتب التنفيذي الذي سيترأسه الدكتور مجدي أبو فريخة مع تحديد نائب رئيس مجلس الإدارة وهو المهندس محمد عبد المطلب ورؤساء ومشرفي اللجان المختلفة بالاتحاد.

كما قرر مجلس الإدارة عدم السماح لأي فرد سواء كان لاعبًا او حكمًا أو في الجهاز الفني للدخول لأرض الملعب بدايةً من العام القادم إلا في حالة الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما تمت الموافقة على التعاقد مع مدير فني جديد للمنتخب الوطني الأول يكون أجنبيًا ومتفرغًا للعمل مع المنتخب المصري.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة بالكامل كالتالي:

بداية من يوم ١ يناير الموافق ٢٠٢٢ لن يسمح بنزول أي فرد لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا لأرض الملعب سواء كان لاعب او حكم أو جهاز فني وذلك لما هم فوق الـ١٨ عاما

الموافقة على التعاقد مع مدير فني أجنبي متفرغ للمنتخب الوطني الأول

اختيار المهندس محمد عبد المطلب نائباً لرئيس مجلس الإدارة

تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وعضوية الأستاذ عمرو مصيلحي والمهندس خالد القوصي والمهندس حسين البشبيشي مع وجود العضوين الكابتن رحاب الغنام والأستاذ محمد فتحي احتياطيين

اختيار الأستاذ عمرو مصيلحي رئيسا للجنة المنتخبات

اختيار الأستاذ محمد فتحي مشرفا على لجنة المسابقات

اختيار الأستاذ حمدي المناعي مشرفا على لجنة الحكام

اختيار الكابتن رحاب الغنام رئيسا للجنتي 3×3 والميني باسكت

اختيار الأستاذ إيهاب محسن رئيسا للجنة المدربين

اختيار المهندس خالد القوصي رييسا للجنة شئون المناطق

اختيار المهندس حسين البشبيشي رئيس لجنة شئون اللاعبين والمشرف على لجنة فض المنازعات

اختيار المهندس محمد عبد المطلب رئيسا للجنة الفنية والتخطيط وعضوية رئيس لجنة المنتخبات ورئيس لجنة المسابقات ورئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة 3x3

الموافقة على تعيين الكابتن عمرو أبو الخير مديرا فنيا لمنتخب مصر تحت ١٨ سنة رجال ويعاونه الكابتن اسلام الكيلاني والدكتور محمد أبو فريخة

الموافقة على مشاركة منتخب ١٨ سنة رجال في بطولة ألبرت شويترز.

الموافقة على تكريم منتخب مصر 3×3 تحت ١٨ سنة الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم في المجر