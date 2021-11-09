شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشفه: النسخة الأصلية من حسين الشحات ظهرت في هدف الوداد وترقيصة النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق الرملي، مكتشف اللاعب حسين الشحات في سن 12 سنة، عن مميزات نجم الأهلي ومنتخب مصر، منذ أن كان صغيرًا.

وقال الرملي، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "حسين الشحات كان لاعب شاب وأنا من اكتشفته وهو في عمر 14 عام وهو في نادي مدينة نصر، ومن حسن حظه أن جيل 20 تم إلغائه".

وأضاف: "انتقل بدون مقابل إلى الشرقية للدخان، وأول مرتب حصل عليه 20 ألف جنيه، بعد عامين انتقل بنصف مليون جنية إلى مصر المقاصة".

وتابع: "كان مميز منذ أن كان صغيرًا، ورغم أن جسده نحيف لكنه قوي للغاية، ويجيد الاستحواذ على اللعب في أضعب المواقف، ولديه مهارة عالية جدًا ويسدد بطريقة رائعة".

واختتم: "هدفه في الوداد وكذلك الذي راوغ فيه النجاز، يوضحان إمكانياته الرائعة في كرة القدم".

وحل حسين الشحات، نجم النادي الأهلى ضيفا على الإعلامي محمد شبانة، في أولى حلقات برنامجه التليفزيون بوكس تو بوكس (Box 2 Box)، على فضائية Etc التي احتفلت بانطلاقها أمس الأحد.

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري .

وتوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخلال محطته الاحترافية ساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1