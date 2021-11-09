شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو: علاقتى بالأهلى ممتازة و رهن الإشارة فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأنجولي سبستيانو جيلبرتو، لاعب الأهلى السابق، أن علاقته بالأهلى جيدة جيدا، مشيرا إلى أنه رهن إشارة النادى فى أى وقت.

وقال جيلبرتو، فى تصريح لبرنامج ملعب أون على شاشة قناة أون تايم سبورتس، قضيت فترة ممتازة مع الأهلى، وأتمنى العودة له مرة أخرى على صعيد التدريب.

وأشار جيلبرتو إلى أن سوء التنظيم الإدارة سبب نتائج أنجولا فى تصفيات المونديال، قائلا التعاقد مع كيروش خلفا للبدرى يعكس رغبة مصر فى التأهل لكأس عالم.

وكان جيلبرتو من أهم العناصر فى منتخب بلاده منذ 2002، وتحديدا فى كأس الأمم الأفريقية 2008 فى غانا، و2010 فى أنجولا.

شارك جيلبرتو مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر".

الأنجولى جيلبرتو كانت له مواقف إنسانية بارزة مع الأهلى، أهمها رفضه تحمل الأهلى تكاليف إصابته فى وتر أكيلس، التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الأنجولى موسم 2006، وتحمل النادى الأهلى تكاليف علاج اللاعب من أجل عودته سريعا للملاعب، ولكنه فى أول استدعاء له من منتخبه طالبهم بسداد تكاليف إصابته للأهلى قبل الانضمام للمنتخب.