شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: سنعاقب الحكم محمد عادل بسبب تصريحاته التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى، إنه حزين من قيام الحكم محمد عادل، بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123.

وأضاف عصام عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية: "الاحتواء وإدارة المباراة من أهم محاضرات التحكيم، بل إن الاحتواء يعنى السيطرة على المباراة وليس مقصود منها الطبطبة".

وتابع: "محمد عادل احتسب ركلة جزاء للأهلى وهو فائز بنتيجة 4-1، والاحتواء مقصود منه السيطرة على المباراة والأجواء وليس المجاملة".

واستطرد: "كل محللى القنوات الرياضية أشادوا بالتحكيم، ووصلنا لمرحلة أن البعض أصبح يكره نجاحاتنا، الحكم قدم مباراة رائعة فى القمة لكن هناك من يريد الصيد فى الماء العكر، ارحمونا واعرفوا قيمة التحكيم".

وأتم: "هناك عقوبة ستوقع على محمد عادل بسبب تصريحات التليفزيونية، وليس لمباراة الاحتواء، وركلة جزاء الزمالك خطأ على ثنائى الأهلى حمدى فتحى وعلى معلول".