شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس الدفع بأوناجم بديلا لأوباما .. ومصطفى فتحى بدلا من زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح الفرصة للمغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة، ولكن في مركز صانع الالعاب ليكون بديلا ليوسف أوباما الذي شهد تراجع في مستواه الفترة الاخيرة.

ومن المنتظر ان يتم تعديل مركز اوناجم من الجناح الي صانع الالعاب، فيما سيكون مصطفي فتحي هو البديل الاول لمركز الجناح الايمن الذي يشغله احمد سيد زيزو في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بداية من مباراة الاسماعيلي المقبلة في الدورى والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدورى.

ويرغب كارتيرون في منح زيزو فرصة المشاركة في المباريات بدلا من امام عاشور الذي تراجع مستواه في الفترة الاخيرة، في الوقت الذي يحتاج طارق حامد لمساندة دفاعية في وسط الملعب وهو الدور الذي يفتقده امام عاشور في اداءه الذي يغلب عليه الطابع الدفاعي.

من ناحية أخرى أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم الخاصة بالنادي مساء اليوم الإثنين، بالرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وحرص حامد على التواجد في مقر النادي مساء اليوم لخوض تدريبات فردية في الجيم للحفاظ على لياقته في ظل حصول الفريق على راحة سلبية بسبب توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.