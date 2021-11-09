شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: محمد الشناوي ما بيهزرش في الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس مرمى القلعة الحمراء، يمتاز بالجدية الشديدة ولا يحب الهزار في الملعب.

وقال الشحات في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "محمد الشناوي يمتاز بالجدية الشديدة في الملعب وعندما يدخل اللقاء لا يحب الهزار ونرى شخصية القائد طوال شوطي المباراة".

وأضاف: "الشناوي شخصية قوية والجميع في الفريق يحترمه ويقدره وله دور كبير مع اللاعبين ولم الشمل، خاصة في الأوقات التي تحتاج لذلك".

وتابع: "هناك لاعبون يمتازون بخفة الدم في الفريق منهم سعد سمير ومروان وأكرم توفيق".

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري.

وتُوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.