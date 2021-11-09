شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تأجيل ملف تجديد بن شرقي لحين استعادة مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فكرة تأجيل المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب وسط الفريق، لتجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب مؤخرا في المباريات التي خاضها الفريق من بداية الموسم.

ويوجد رأي داخل ادارة النادي بتأجيل المفاوضات مع اللاعب لحين عودته إلى مستواه خاصة أن هناك حالة من الغضب الجماهيري تجاه أشرف بن شرقي بعدما انشغل بملف التجديد عن العودة لمستواه، وهو ما وضح بشدة في مباراة الاهلي الماضية التي انتهت بفوز الأهلي 5/3 في الجولة الثالثة من الدوري.

من ناحية اخرى يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح الفرصة للمغربي محمد أوناجم، لاعب وسط الفريق، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة، ولكن في مركز صانع الالعاب ليكون بديلا ليوسف اوباما الذي شهد تراجع في مستواه الفترة الاخيرة.

ومن المنتظر أن يتم تعديل مركز أوناجم من الجناح إلى صانع الألعاب، فيما سيكون مصطفى فتحي هو البديل الاول لمركز الجناح الايمن الذي يشغله أحمد سيد زيزو في الوقت الحالي.

في سياق مختلف يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بداية من مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدورى والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدورى.

ويرغب كارتيرون في منح زيزو فرصة المشاركة في المباريات بدلا من امام عاشور الذي تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يحتاج طارق حامد لمساندة دفاعية في وسط الملعب، وهو الدور الذي يفتقده امام عاشور في أدائه الذي يغلب عليه الطابع الدفاعي.