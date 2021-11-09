شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يكشف أسرار حسين الشحات في أوضة لبس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن أهم ما يميز زميله حسين الشحات نجم الفريق ومنتخب مصر.

وقال ربيعة، في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "أحب اللعب بجانب حسين الشحات في الأهلي، هو يجيد قراءة زملاءه في الملعب".

وأضاف: "الشحات يعشق المساحات ويجيد اللعب فيها، وأيضا يحب تسجيل الأهداف الصعبة فهو لاعب يمتاز بالمهارة ويحب أن يتمتع بكرة القدم ويمتع الجماهير".

وتابع: "من الأشياء التي لا يعرفها البعض عن حسين الشحات أنه يعشق أكل الوجبات السريعة، ويحب مشاهدة المسلسلات الأجنبية خاصة هو وأكرم توفيق".

وحل حسين الشحات، نجم النادي الأهلى ضيفا على الإعلامي محمد شبانة، في أولى حلقات برنامجه التليفزيون بوكس تو بوكس (Box 2 Box)، على فضائية Etc التي احتفلت بانطلاقها أمس الأحد.

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري .

وتوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخلال محطته الاحترافية ساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.