شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي البنزرتي: أطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، إن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك هما عمالقة الكرة العربية والإفريقية، مضيفا ""تابعت لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وهما من عمالقة الأندية العربية والإفريقية".

وأضاف البنزرتي، فى تصريحات تليفزيونية: "تابعت لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وهما من عمالقة الأندية العربية والإفريقية" ، متابعا : "نعتبر علي معلول لاعبا مصريا، وهو مرتاح في الأهلي وأنصحه بالتجديد".

وتابع البنزرتي: "ما حدث مع المثلوثي في القمة كان استثناء وهو لاعب كبير، والاغراءات سبب رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك".