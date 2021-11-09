شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: أول مرتب شهرى حصلت عليه من كرة القدم كان 90 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين الشحات، نجم نادي الأهلى، أن أول راتب تحصل عليه من كرة القدم كان 90 جنيها بعد تصعيده مع فريق مدينة نصر، موضحا أن عمره وقتها كان 14 عاما فقط.

وقال لاعب الأهلى، إنه عمل في بعض المهن الشاقة، مثل السنترال والبنزينة، موضحا أنه كان يتلقى "بقشيش" من الزبائن حتى يقوى على المعيشة.

وأضاف حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية Etc: "أكرم توفيق بيحب المسلسلات التركية للغاية ويقوم بتقليد بعض الممثلين الأتراك".

وتابع الشحات: "في مباراة صن داونز كان الفريق يعيش حالة من الضغوط نظرا لأهمية المباراة، وفجأة يتدخل أكرم توفيق ببعض الإفيهات المقتبسة من المسلسلات والأفلام التركية، ودائما ما تخرجنا مواقفه من الضغوط العصبية".

وحل حسين الشحات، نجم النادي الأهلى ضيفا على الإعلامي محمد شبانة، في أولى حلقات برنامجه التليفزيون بوكس تو بوكس (Box 2 Box)، على فضائية Etc التي احتفلت بانطلاقها أمس الأحد.

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري .

وتوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخلال محطته الاحترافية ساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.