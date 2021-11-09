شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيحه.. ماذا قدم البرازيلى جورفان فييرا مع الإسماعيلى في ولايته الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفني للإسماعيلى والزمالك وسموحة السابق، من العودة مرة أخرى لبطولة الدورى المصرى، عبر بوابة نادى الإسماعيلى.

ويدرس مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى، إسناد مهمة تدريب الدراويش إلى المدرب البرازيلي خلفا للراحل طلعت يوسف، بعد الهزيمة في أول 3 مباريات في الدورى أمام الأهلى وسيراميكا والبنك الأهلى.

وفى حال تعاقد الإسماعيلى مع البرازيلى جورفان فييرا، ستكون الولاية الثانية له في قلعة الدراويش، بعدما قاد الفريق في 4 أكتوبر 2018 خلفا للجزائرى خير الدين مضوى، ولكنها لم تطول هذه الفترة أكثر من 68 يوما.

ونستعرض في التقرير التالى، ماذا قدم فييرا مع الإسماعيلى في الولاية الأولى..

قاد الإسماعيلى: 11 مباراة

فاز: 5 مواجهات

تعادل: 3 مرات

خسر: 3 مباريات

سجل: 12 هدفا

استقبل: 7 أهداف