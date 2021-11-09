شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: أحمد ياسين الصراع الجديد بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الصراع في سوق الانتقالات القادم سيكون بين الأهلي والزمالك على التعاقد مع مدافع البنك الأهلي أحمد ياسين.

وقال عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC، أن موسيماني أخبر الأهلي أنه يحتاج مدافعا؛ بسبب إصابات محمود متولي، وطلب عودة محمد عبد المنعم من فيوتشر في يناير، ولكن الإدارة ردت على بيتسو بالصبر على محمود متولي.

وأضاف شبانة أن لجنة التخطيط في الأهلي، تهتم بالتعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، والذي انضم إلى قائمة منتخب مصر.

وأشار شبانة إلى أن الصراع القادم بين الأهلي والزمالك سيكون على أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلي، خاصة بعدما دخل الصراع وأظهر الاهتمام باللاعب، ولكن بسبب إيقاف القيد في ميركاتو الشتاء، سيكون النادي الأبيض أمام عقبة.

وأوضح أن الزمالك يسعى للتنسيق مع اللاعب من أجل ضمه في الصيف المقبل، بعد أن يتم رفع الإيقاف المطبق عليه من الاتحاد الدولي.