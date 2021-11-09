شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: يجب احترام أحكام مركز التسوية والتحكيم للنظر في المنازعات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة أنه يجب احترام مركز التسوية والتحكيم للنظر في المنازعات الرياضية، وأن عدم تنفيذ قراراته هو خطأ كبير يدخل الرياضة في نفق مظلم.

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية Etc: "مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية يجب احترام قراراته في المنازعات الرياضية حتى لا تدخل الرياضة في نفق مظلم".

وأضاف: "لا يصح أن يصدر مركز التسوية والتحكيم حكما في أي نزاع رياضي يخص اتحاد أول لاعب أو مسؤول ولا يتم تنفيذه".

وأتم: "يجب على المهندس هشام حطب أن يطور في الاتحادات الرياضية ويكون دافع للحركة الرياضية من أجل أن نرى الإنجازات على أرض الواقع".

في سياق متصل، تعجب مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية، من عدم تنفيذ اتحاد الكرة لقرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، حيث إن القرار ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار.

وأكد مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية، أنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس هو صاحب الحق فى التدخل أو تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولى الجبلاية، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز.