شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: العصبية الزائدة سر استبعاد طارق حامد وزيزو من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة أسباب استبعاد ثنائي الزمالك طارق حامد وأحمد سيد زيزو من قائمة منتخب مصر في المعسكر المقام حاليا على استاد برج العرب استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون.

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "كيروش استبعد طارق حامد وزيزو بسبب العصبية التي ظهرت عليهما في مباراة القمة، المدرب البرتغالي يحب اللاعب الهادئ الذى يجيد التعامل مع الضغوط".

وأضاف شبانة: "من الطبيعي أن يكون استبعاد طارق حامد من المنتخب بعدما كان ركيزة أساسية لمدة 7 سنوات، أمرا غريبا، وبالتالي توصلنا للأسباب التي دعت كيروش لاستبعاده".

وتابع: "استبعاد طارق حامد بمثابة قنبلة، لكن لو نظرت للأسماء المختارة على حسابه، ستجد أن طارق حامد كان أكثر لاعب عصبية من لاعبى الوسط".

واستطرد: "كيروش قال لمعاونيه أن اللاعب الذى يملك هذا القدر من العصبية لن يكون خيارا متاحا في المعسكرات القادمة، مهما كان مستواه".

واختتم شبانة: "لو نظرت للفرق المرشحة لمواجهة مصر في المباراة الفاصلة ستجد أنها مباريات حساسة للغاية، وطرد لاعب بسبب العصبية سيكلف الفريق ثمنا غاليا".