شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعالج أخطاء بداية الدوري.. ويبحث عن ودية فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى المؤقت لطلائع الجيش بقيادة أحمد عبد العزيز وياسر على على معالجة الاخطاء الدفاعية التى عانى منها الفريق منذ إنطلاق بطولة الدوري ودفعت الفريق لخسارة ثلاثة مباريات على التوالى، وذلك لإصلاح هذه الاخطاء قبل استنئاف مباريات الدوري حيث يستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة والمقرر لها 19 نوفمبر الجارى.

واستقر الطلائع على خوض مباراة ودية مع نظيره الإسماعيلى الجمعة المقبلة على ستاد الإسماعيلية فيما يبحث الجهاز الإدارى عن مباراة ودية تقام الخميس المقبل بالمعسكر أيضاً.

ويواصل فريق طلائع الجيش اليوم الثلاثاء معسكره المغلق هناك حتى 13 نوفمبر لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة توقف الدورى، ويقود الطلائع فنياً خلال المعسكر أحمد عبد العزيز وياسر على بعد رحيل عبد الحميد بسيونى، و يتواجد كل اللاعبين فى المعسكر باستثناء رجب بكار الذى يعانى من كسر فى الترقوة.

ووافق مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على استقالة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، وقرر تعيين أحمد عبد العزيز وياسر على المدربين العامين فى مهمة المدير الفنى للفريق بشكل مؤقت لحين الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق الذى من المنتظر أن يقود الطلائع مع عودة مباريات الدورى.

وأصبح عبد الحميد بسيوني ثانى ضحايا الدورى العام بعد تقدمه باستقالته من تدريب فريق طلائع الجيش، عقب تراجع النتائج فى بداية الموسم الجاري، تاركاً الفريق متوجاً بأول لقب فى تاريخه وهو كأس السوبر المصري، والذى توج به الطلائع قبل بداية الموسم الجاري، بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان طلعت يوسف مدرب الإسماعيلى قد افتتح سجل الاستقالات مبكراً فى الدورى بعد ختام الجولة الثانية، بسبب عدم الاتفاق مع الإدارة الجديدة للدراويش برئاسة يحيى الكومي.

عبد الحميد بسيونى قاد الطلائع فى ولايتين، وبدأت الولاية الثانية فى الموسم الماضى واستمرت حتى الجولة الثالثة من الموسم الجارى لتضم 24 مباراة.

نجح "باسيو"، كما تلقبه الجماهير فى تحقيق، 8 انتصارات، وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى طلائع الجيش تحت قيادة بسيونى 8 هزائم، بواقع 6 مباريات فى الموسم الماضى ومباراتين بالموسم الجاري.

وبشكل عام، قاد بسيونى فريق الطلائع فى 45 مباراة، فاز فى 16 لقاء، وتعادل فى 17 مباراة، وخسر 12 لقاء آخر.

حقق فريق الطلائع مع بسيونى ما لم يحققه مع أى مدرب آخر، وهو حصد أول بطولة فى تاريخه عقب التتويج بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلي.