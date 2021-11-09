شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه المقاولون العرب وديا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق سيراميكا على خوض مباراة ودية أمام المقاولون العرب الخميس المقبل، في ضوء استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف الدولى، وانتهاء التزامات المنتخب الوطني من مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال.

ودخل فريق سيراميكا، مساء الأحد معسكرا مغلقا بالقاهرة، بعد العودة للتدريبات، عقب الراحة التي منحها المدير الفني هيثم شعبان للاعبين، استعدادا لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف الدولى، ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق لمدة أسبوع يتخلله بعض المباريات الودية.

ومنح هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبى فريقه يومين راحة في بداية فترة توقف الدورة تزامنًا مع انطلاق التوقف الدولى، وذلك لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد البداية الجيدة للفريق هذا الموسم.

وجاء قرار هيثم شعبان مكافأة للاعبين، بعد تفادي الخسارة في أول 3 مباريات بالدوري هذا الموسم، حيث تعادل مع الجونة والمقاصة وفاز على الإسماعيلي وجمع 5 نقاط في انطلاقة الدورى.

وانتهت مباراة مصر المقاصة وسيراميكا بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز، أمس الخميس، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة الـ4 فى المركز الثامن، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول الدوري.

ويستعد سيراميكا بعد الراحة لمباراة البنك الأهلى المقرر لها 18 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يعول عليها هيثم شعبان للعودة من جديد لسكة الانتصارات.