شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش يرفع شعار "محدش يتوقعنى" في اختياراته لقائمة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجآته القوية بعد كل إعلان لقائمة المنتخب، خاصة بعدما يقوم باستبعاد لاعبين مميزين تثير دهشة المتابعين بعدما أعلن قائمة الفراعنة لمواجهتى أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

يلتقى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش، مع أنجولا يوم الجمعة المقبل 12 نوفمبر الجارى، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاجأ البرتغالى الجميع باستبعاد كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبى الزمالك، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز، والتي أثارت دهشة الجماهير، خاصة أن الثلاثى من أعمدة المنتخب من فترة كبيرة، ومع تألق أحمد سيد زيزو في الثلاث مواجهات الأولى في الدورى وتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفاجئ فيها كيروش المتابعين والجمهور المصرى باختياراته، حيث استبعد محمد شريف ومحمد مجدى أفشة في اختياراته لمواجهتى ليبيا الماضيتين والتي فاز فيهما ذهابا وإيابا في الجولتين الثالثة والرابعة، ليرفع كيروش شعار "محدش يتوقعنى".

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراس المرمى: محمد الشناوى (الأهلى)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحى (فاركو)، محمود جاد (إنبى)

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلى)، أحمد فتحى (بيراميدز)، أحمد حجازى (الاتحاد السعودى)، أحمد ياسين (البنك الأهلى)، أيمن اشرف (الأهلى)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدى (بيراميدز)، محمود حمدى "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، حمدى فتحى (الأهلى)، عمرو السولية (الأهلى)، إمام عاشور (الزمالك)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، مصطفى فتحى (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألمانى)، محمد شريف (الأهلى)، أحمد ياسر ريان (ألتاى التركى)، مصطفى محمد (جالاتا سراى التركى)، مروان حمدى (سموحة)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، محمد مجدى "أفشة" (الأهلى).