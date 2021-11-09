شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبد الفتاح: تصريحات حكم القمة في غير محلها.. وأبوجبل والشناوي ارتكبا أخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، أنه لا بد من الاعتراف بأخطاء كل فريق في لقاء القمة بالدوري الممتاز، موضحا أن تصريحات حكم لقاء القمة محمد عادل كانت في غير محلها، مشيراً إلى أنه لا يجب الحديث عن احتواء اللاعبين من جانب الحكم في وسائل الإعلام.

وقال زكي عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية ، أن محمد ابوجبل حارس الزمالك كان بعيدا عن التوفيق في لقاء القمة أمام الأهلي، مضيفاً أن ابوجبل كان رد فعله متأخرا في لقطة الهدف الاول للاهلي وأيضا لم يشاهد تسديدة ديانج في الهدف الرابع للأهلي، وأوضح أن محمد الشناوي حارس الأهلي يتحمل جزءا من مسؤولية الهدف الثالث لأنه تأخر في رد فعله لتسديدة أشرف بن شرقي.

أدىالإثنين، منتخب مصر، تدريباته فى اليوم الأول بالمعسكر المقام فى استاد برج العرب استعدادًا لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.

وتوجه منتخب مصر إلى الإسكندرية أمس، استعدادًا لخوض المعسكر المغلق فى برج العرب حتى موعد السفر إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجارى على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الجمعة المقبل أمام انجولا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.