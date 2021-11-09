شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات عن حكم القمة: احتسب 3 ركلات جزاء لا يفعلها حكم أجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، التعليق على أداء محمد عادل حكم مباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة الماضي.

وقال حسين الشحات في تصريحاته عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "لا يمكنني التعليق على التحكيم، وهذا ليس دوري".

وأضاف: "كابتن محمد عادل احتسب 3 ركلات جزاء في المباراة، وهذا ربما لا يمكن أن يفعله حكم أجنبي في مباراة القمة".

واختتم: "لاعبو الزمالك بين الشوطين كان واضح عليهم الضغط وعدم تصديق ما يحدث، لذلك كانوا مضغوطين في الشوط الثاني".

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري .

وتُوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخلال محطته الاحترافية ساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.