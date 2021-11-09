شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يخوض أول مران اليوم مع إيسترن كومبانى استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض علاء عبد العال، المدير الفني الجديد، لنادى إيسترن كومبانى، أول مران له مع الفريق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة نادى فيوتشر في الجولة الرابعة من مباريات الدورى المصرى.

وتقرر أن يبدأ علاء عبد العال وجهازه المعاون مهمته اليوم مع إيسترن كومبانى، في حضور مجلس الإدارة على أن يتم تحديد الهدف مع اللاعبين عقب جلسة المدرب معهم وهو البقاء في الدورى الموسم الحالي.

وتعاقد نادى إيسترن كومبانى، مع علاء عبد العال لتولى قيادة الفريق خلفا لعلاء نوح، بعد التوصل لصيغة تفاهم بين الطرفين، على أن يقود الفريق في الجولة الرابعة في الدورى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى اللقاء الأول أمام المقاولون العرب، بينما خسر فى اللقاء الثانى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى اللقاء الثالث خسر بثلاثية أمام سموحه بالإسكندرية.

يذكر أن علاء عبد العال يمتلك سى فى قوى بالدورى عندما قاد الداخلية وحقق بها العديد من النتائج الجيدة بالإضافة لإخراج العديد من اللاعبين الذين تألقوا مع العديد من أندية الدورى، ثم قاد إنبى، وأخيرا أسوان فى الموسم الماضى .