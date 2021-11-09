شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: اللجنة الخماسية فاوضتني لتدريب المنتخب .. ورفضت للتدخلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد جلال، المدير الفنى لفريق بيراميدز، أن اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة تفاوضت معه لتولى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لخافير أجيرى.

وقال جلال، فى تصريح لبرنامج أون، رفضت التوازنات وتمسكت بوجود مصطفى كمال، ولكن كانت هناك تدخلات فى الجهاز الفنى.

ويستغل إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز لتصحيح ومعالجة الأخطاء التى يقع فيها لاعبو فريقه، خاصة أن إيهاب جلال أكد أكثر من مرة أن فريقه يحتاج فترة من الوقت حتى يستطيع تطبيق فكره من الناحية الفنية.

ومنح إيهاب جلال لاعبى بيراميدز راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الفوز الأخير على الاتحاد السكندري في الدوري، حيث حقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز ليحصد 3 نقاط ويصل للنقطة 9 فى جدول الترتيب، وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من اليوم الأحد استعدادا لمواجهة المصري المحدد لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري.

ورصد الجهاز المعاون لإيهاب جلال عددًا من الأخطاء التى يقع فيها لاعبو الفريق، ومن المنتظر أن يستغل المدير الفنى فترة توقف مسابقة الدورى لخوض المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، من أجل علاج تلك الأخطاء.