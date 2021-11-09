شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل معين الشعبانى: لا صحة لرحيل المدرب عن المصرى البورسعيدى رغم الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الحميد، وكيل معين الشعبانى المدير الفني لنادى المصرى البورسعيدى، أن التونسى معين الشعبانى مستمر في النادى المصرى البورسعيدى ولا صحة لرحيله عن الفريق رغم الأزمات الحالية.

وقال محمد عبد الحميد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كل الحديث عن رحيل معين الشعبانى عن نادى المصرى غير صحيح وأنه محترم تعاقده مع الفريق بالرغم من كل الأزمات التي تحيط بالفريق".

وأضاف وكيل معين الشعبانى: "المدير الفني يحترم تعاقده مع النادى بالرغم من كل الأزمات التي تحيط بالفريق، وعقد معين الشعبانى مستمر لمدة موسم وهو مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله، خاصة أن مجلس إدارة المصرى لم يقدم أوراق ترشحه بالكامل".

وطلب التونسى معين الشعبانى، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، من محمود جابر المدير الإدارى للفريق تجهيز مباراتين وديتين لإعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الجولة الرابعة للدورى المقرر لها فى التاسع عشرة من نوفمبر الجارى .

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد ثلاث من 3 تعادلات حيث لم يحقق الفريق الساحلى اى فوز خلال المباريات الثلاث بالدورى.

ويقود التونسى معين الشعبانى الجهاز الفني للمصرى يعاونه كل من مجدى تراوى كمدرب عام ، وسيف داوود كمدرب مساعد والسعيد إبراهيم كمدرب ، وحسن نصر كمدرب لحراس المرمى ، وعبد الحليم على كمديرا للكرة.