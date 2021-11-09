شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: بن شرقي وزيزو أخطر عناصر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، هما أخطر عناصر الزمالك، وأنه حذر زميليه أكرم توفيق وعلي معلول من خطورتهما.

وقال الشحات في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "أحترم فريق الزمالك وهو فريق كبير، وأرى أن أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو هما أخطر عناصر الفريق".

وأضاف: "حذرت علي معلول وأكرم توفيق في الشوط الأول من مباراة القمة من خطورة بن شرقي وأحمد سيد زيزو، والفعل شكل الثنائي خطورة في الشوط لكن الواجب الدفاعي لأكرم ومعلول ساهم في منع تلك الخطورة".

وتابع: "توقعت تألق أكرم توفيق في القمة لشدة اجتهاده في التدريبات وهو لاعب كبير ومستقبل النادي الأهلي والكرة المصرية".

وحل حسين الشحات، نجم النادي الأهلى ضيفا على الإعلامي محمد شبانة، في أولى حلقات برنامجه التليفزيون بوكس تو بوكس (Box 2 Box)، على فضائية Etc التي احتفلت بانطلاقها أمس الأحد.

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري.

وتوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخلال محطته الاحترافية ساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.