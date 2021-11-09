شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه للإعلان عن تعديلات الجهاز المعاون لكارتيرون قبل مواجهة الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك للإعلان عن بعض التعديلات في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدورى.

ومن المنتظر أن يتم تعيين مدرب عام مصري بصلاحيات مديرا للكرة، ومرشح لهذا المنصب عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق، فيما سيتم تعيين مدربا لحراس المرميم خلفا للبرازيلي اوليفيرا ويعد الأقرب هو اسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي المنتخب الاوليمبي السابق.

من ناحية ـخرى يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بداية من مباراة الاسماعيلي المقبلة في الدورى والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدورى.

ويرغب كارتيرون في منح زيزو فرصة المشاركة في المباريات بدلا من امام عاشور الذي تراجع مستواه في الفترة الاخيرة، في الوقت الذي يحتاج طارق حامد لمساندة دفاعية في وسط الملعب وهو الدور الذي يفتقده امام عاشور في اداءه الذي يغلب عليه الطابع الدفاعي.

من ناحية اخرى أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم الخاصة بالنادي مساء اليوم الإثنين، بالرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وحرص حامد على التواجد في مقر النادي مساء اليوم لخوض تدريبات فردية في الجيم للحفاظ على لياقته في ظل حصول الفريق على راحة سلبية بسبب توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.