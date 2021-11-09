شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المصرى: النادى مديون بـ24 مليون جنيه لـ سمير حلبية ومفيش انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أن النادى مديون بـ24 مليون جنيه للمهندس سمير حلبية، والأزمة المالية صعبة جدا، وهناك مَنْ يهاجم مجلس الإدارة على السوشيال ميديا.

وقال حسن عمار، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "النادى المصرى مديون بـ24 مليون جنيه لـ سمير حلبية، ونواجه حملات مضادة من قلة تحرك السوشيال ميديا ضد مجلس النادى المصرى".

وأضاف عضو مجلس الإدارة: "لا توجد عملية انتخابية في النادى المصرى؛ لأن كل الـ28 الذين تقدموا بأوراق ترشحهم قاموا بسحب أوراقهم، ومجلس إدارة النادى المصرى بالكامل لن يتقدم بأوراق ترشحهم لانتخابات النادى القادمة".

وطلب التونسى معين الشعبانى، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، من محمود جابر المدير الإدارى للفريق تجهيز مباراتين وديتين لإعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الجولة الرابعة للدورى المقرر لها فى التاسع عشر من نوفمبر الجارى.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد ثلاث من 3 تعادلات حيث لم يحقق الفريق الساحلى اى فوز خلال المباريات الثلاث بالدورى.

ويقود التونسى معين الشعبانى، الجهاز الفني للمصرى، يعاونه كل من: مجدى تراوى (مدرب عام)، وسيف داوود (مدرب مساعد) والسعيد إبراهيم (مدرب)، وحسن نصر (مدرب حراس المرمى)، وعبد الحليم على (مدير للكرة).