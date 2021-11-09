شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: أكرم توفيق توقع انتصارنا بنتيجة كبيرة في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن زميله في الفريق أكرم توفيق توقع انتصار الأهلي بنتيجة الكبيرة في القمة 123 بالدوري الممتاز.

وقال الشحات، في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "أكرم توفيق تحدث معي قبل القمة بـ24 ساعة أنه يشعر بأن الأهلي سيفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك في القمة، وجميعنا في الفرق كنا على ثقة في الفوز والتحضير الجيد للقاء".

وأضاف: "تعجبنا في التقدم على الزمالك بنتيجة 3-0 في الشوط الأول، وكنا نريد تسجيل هدف مبكر لإرباك الزمالك".

وتابع: "موسيماني طالبنا بين شوطي اللقاء بزيادة الأهداف والاستمرار في الضغط على دفاعات الزمالك، لكن الإصابات الاضطرارية مثل بدر بانون وأيمن أشرف أثرت في النتيجة".

وأتم: "التغييرات أثرت علينا في الشوط الثاني وأيضا ضغط الزمالك من أجل تعديل النتيجة، لكن كنا سعداء بالنتيجة والفوز في القمة بنتيجة كبيرة".

وحل حسين الشحات، نجم النادي الأهلى ضيفا على الإعلامي محمد شبانة، في أولى حلقات برنامجه التليفزيون بوكس تو بوكس (Box 2 Box)، على فضائية Etc التي احتفلت بانطلاقها أمس الأحد.

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري.

وتوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخلال محطته الاحترافية ساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.