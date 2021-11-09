الشحات يكشف كواليس انتقاله للأهلي وحقيقة الـ"150 مليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، كواليس انتقاله للقلعة الحمراء من العين الإماراتي في يناير 2019، مشيرا إلى أن مكالمة محمود الخطيب رئيس النادي لعبت دورا كبيرا في الصفقة.

وقال الشحات، في ضيافة برنامج "بوكس 2 بوكس" عبر قناة "etc" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "انتقلت للأهلي مقابل خمسة ملايين دولار، وهو ما يقدر بـ80 مليون جنيه".

وأضاف: "كابتن محمود الخطيب تحدث معي للانتقال للأهلي، عندما يتحدث كابتن الخطيب مع أي لاعب يكون شرفا ووساما على صدري، كان ذلك قبل كأس العالم للأندية وقلت له أن النادي لن يتركني، لكنه تحدث مع مسؤول ما في الإدارة ووافق على بيعي".

وتابع: "تحدث معي كابتن الخطيب بعدها وقال لي إنه توصل لاتفاق على كل شيء، وأبلغني بأنني سأنتقل للأهلي بعد كأس العالم، وانتظرت أن تتحدث معي إدارة العين لكن ذلك لم يحدث، وهو ما أزعجني من ذلك المسؤول، ثم خرج وأكد أن حسين الشحات ليس للبيع وسيلتزم بعقده مع النادي".

وأكمل: "عندما عقدت جلسة مع إدارة النادي فوجئت بعدم معرفتهم بالأمر، والمدرب زوران ماميتش فوجئ أيضا بأنه سيتم بيعي، ثم طلبت بعد ذلك من الإدارة الرحيل للأهلي لكنهم تمسكوا بي، وأبلغتهم أن هناك مسؤول في الإدارة اتفق على كل شيء، وشعرت بالضيق وصممت على الرحيل لأنني كنت أريد الأهلي".

وشدد الشحات: "أرتبط حتى الآن بعلاقة جيدة مع نادي العين واللاعبين والمسؤولين هناك، ويوجد تواصل مستمر بيننا حتى الآن وأهنئهم بعد كل فوز ويهنئوني أيضا".

وواصل: "البعض ردّد أنني حصلت على 150 مليون جنيه بعد انتقالي للأهلي من العين، إذا حصلت على هذا المبلغ بالفعل فلماذا سأستمر في لعب كرة القدم؟ لو فضلت أصرف منهم العمر كله مش هيخلصوا، كنت أتقاضى في العين ضعف راتبي الحالي في الأهلي".

وأتم نجم الأهلي تصريحاته بالحديث عن إمكانية تجديد تعاقده مع الأهلي قائلا: "يتبقى في عقدي عامين مع الأهلي ولم يفاتحني أحد في التجديد، ولديّ الاستعداد للتفاوض مع النادي من أجل الاستمرار في الفريق".