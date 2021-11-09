حسين الشحات يتحدث عن كواليس القمة والحكم وتحذير لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن كواليس مباراة القمة التي فاز فيها الفريق بنتيجة (5-3) على الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن كان يحذر لاعبي الفريق الأبيض من التعرض للطرد بسبب بعض التدخلات.

وقال الشحات في ضيافة برنامج "BOX 2 BOX" عبر قناة "etc": "أكرم توفيق اللاعب الوحيد الذي توقع فوز الأهلي في مباراة القمة بنتيجة كبيرة، قال لي ليلة المباراة (هنكسب سكور)، تعجبنا من تسجيل 3 أهداف أمام فريق كبير بحجم الزمالك في غضون نصف ساعة".

وأضاف: "كنت أتمنى أن نلجأ لزيادة الهجوم أمام الزمالك في الشوط الثاني خاصةً أن الملعب أصبح مفتوحا بعد تقدمنا بنتيجة كبيرة، لكن موسيماني كان له وجهة نظر فنية بالاعتماد على الخطة التي لعب بها، والتغييرات أثرت علينا بعد استبدال أيمن أشرف وبدر بانون بشكل اضطراري".

وتابع: "حذَّرت أكثر من لاعب في الزمالك من تعرضهم للطرد خلال المباراة، وطلبت منهم الهدوء لتفادي الإصابات قبل معسكر المنتخب الجاري وحتى لا تصل الأمور لمرحلة التعصب، وكان ذلك طبيعيا ومن الممكن أن يحدث معي إذا تأخرنا في النتيجة خلال أي مباراة".

وعن تصريحات حكم مباراة القمة محمد عادل، أوضح: "لم أتابعها، لا أحب التدخل في مثل هذه الأمور، ذلك ليس مبررا سواء فزت أو خسرت، مثل هذه الأمور إدارة النادي هي التي تتحدث عنها، لكن الحكم كان موفقا في المباراة واحتسب ثلاث ركلات جزاء وهو ما قد لا يحتسبه الحكم الأجنبي".

وعن خسارة لقب الدوري الموسم الماضي، أكد الشحات: "لم نتشبع بالبطولات، كنا (شبه ضامنين) الفوز به لتبقي أربع أو خمس مباريات إذا حققت فيهم الفوز ستحقق اللقب، لكن الأمور أفلتت مننا بعد التعثر في بعض المباريات، والإرهاق وتقصير اللاعبين هما السبب وراء فقدان لقب الدوري".

وواصل: "جماهير الأهلي اعتادت على الفوز بالبطولات وأتفهم غضبهم لخسارة الدوري، ونعدهم بالتعويض هذا الموسم".

وأتم حسين الشحات قائلا: "عملت في بنزينة وفي أعمال الألوميتال وفي سنترال، كنت أقوم بتحويل الرصيد وأتقاضى 300 جنيه في الشهر، كان عمري وقتها 16 عاما قبل الانتقال إلى الشرقية للدخان، كان لدي حلم وقتها بأنني سأصبح لاعب كرة وتمسكت به، وكنت أعرف أنني سأصل في النهاية".