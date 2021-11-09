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رسميا.. علاء عبدالعال مديرا فنيا لإيسترن كومباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي إيسترن كومباني التعاقد مع علاء عبدالعال كمدير فني للفريق بعد إقالة علاء نوح، المدير الفني السابق.

وأفاد النادي أن علاء عبدالعال سيقود الفريق في تدريبات غد الثلاثاء استعدادا لعودة الدوري بعد فترة التوقف.

ووقع علاء عبدالعال العقود رسميا في حضور خالد عباس المشرف العام على الكرة وباسم عادل مدير الكرة و وكيله.

وكان علاء عبدالعال مديرا فنيا للقناة قبل رحيله بالتراضي لتولي تدريب إيسترن كومباني.

يُذكر أن إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" يشارك في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، لكنه فشل في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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