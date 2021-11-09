لجنة الحكام: نجحنا "غصب عن أي حد".. ولن يتدخل مخلوق في عملنا.. ولماذا البيانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن نجاح الحكم محمد عادل في إدارة مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري الممتاز، معتبرا أنه نجح بشكل "عظيم".

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال عبد الفتاح :"التحكيم المصري نجح في القمة -غصب عن أي حد- عندما قال محمد عادل إنه شعر بتوتر فعمل على احتواء الأمور، ما هي المشكلة؟ تصريحاته كانت عفوية".

وأضاف رئيس لجنة الحكام :"هل كان لأي فريق في القمة شيء لم يحتسب؟ لماذان نصنع رأي عام من كل شيء في مصر، ولماذا نصدر بيانات في مثل هذه الأمور، أعيب على محمد عادل تحليل الأداء التحكيمي فقط".

وتابع عبد الفتاح :"والله العظيم محمد عادل قدم مباراة عظيمة جدا، وهذا بأراء كل خبراء التحكيم في مصر وخارجها، وأي شخص محايد يمكنه سماع محادثة محمد عادل التي صنعت الأزمة ليتأكد أنه لم يقصد ما تم تفسيره بهذا الشكل".

النادي الأهلي كان قد أصدر بيانا ردا على تصريحات محمد عادل حول احتواء لاعبي الزمالك بعد تقدم الأهلي بثلاثية مبكرة، وأشار النادي الأحمر إلى أنه سيدرس الأمر قبل أي تصعيد يقدم عليه.

وردا على سؤال حول تأثير ما حدث ضد محمد عادل على إدارته لمباراة للأهلي أو الزمالك في الفترة المقبلة قال عبد الفتاح :"لا يوجد أي مخلوق في مصر يستطيع أن يتدخل في عملنا، ولن يؤثر أي شيء على إدارته للمباريات".

وأنهى عبد الفتاح :"أقسم بالله أنني لم أجد مشجعا للأهلي أو الزمالك في الشارع بعد المباراة إلا وقام بتهنئتي على أداء الحكم، واحتواء المباراة من فنون التحكيم، وعادل شرح ماذا كان يقصد جيدا".