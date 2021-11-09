وكيله: الشعباني يحترم تعاقده مع المصري رغم "المشاكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد عبد الحميد وكيل معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، أن موكله لا ينوي الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشار عبد الحميد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الشعباني يحترم تعاقده مع المصري على الرغم من المشاكل الإدارية في النادي.

وقال عبد الحميد: "رحيل معين الشعباني عن المصري لا أساس له من الصحة".

وأكمل: المدرب التونسي يحترم تعاقداته جدًا على الرغم من وجود مشاكل إدارية داخل النادي".

واختتم: "الشعباني تعاقده مع المصري ممتد لمدة موسم ولا نية لرحيله حاليًا وحتى إشعار آخر".