عماد متعب: سأشكو للخطيب بسبب ما حدث معي بعد القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن هناك شخص في النادي يحرض الجماهير ضده بسبب التصريحات التي أدلى بها بعد مباراة القمة أمام الزمالك في الاستديو التحليلي، مشيرا إلى أنه سيشكوه لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال متعب، في تصريحات هاتفية لبرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار" مساء اليوم الإثنين: "هناك شخص في الأهلي ومعروف في النادي وله علاقة بالإعلام في الأهلي تواصل مع القناة التي أعمل بها واشتكاني ويتواصل مع وسائل الإعلام من أجل تحريض الجماهير ضدي".

وأضاف: "ذلك الشخص تحدث مع القناة ليقول لهم كيف تقبلون أن يهاجم متعب الأهلي وحديثه بشكل سيء عن موسيماني، أقول لهذا الشخص (بلاش تعمل الحاجات دي معايا أنا) لأني راجل محترم وأحب النادي الأهلي من قلبي، حياتي كلها قضيتها في الأهلي ولم أذكر الأهلي بأي سوء".

وتابع: "كيف يجرؤ ذلك الشخص على التواصل مع قناة النادي للحديث عني، ليس له الحق في ذلك، كما أنني لم أقل أي شيء سيء عن الأهلي، تحدثت مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي واشتكيت له، وسأتواصل أيضا مع كابتن محمود الخطيب من أجل أن أشكو له".

وواصل: "ذلك الشخص فعل هذا التصرف أكثر من مرة ويحرض الجماهير ضدي من حين لآخر، لم أذكر اسم الشخص لأنه يعرف نفسه جيدا، لكني سأذكر اسمه في المرة المقبلة، وحاولت التواصل معه هو شخصيا لكنه لم يرد عليّ".

وأتم عماد متعب تصريحاته قائلا: "لم أتحدث عن موسيماني بشكل غير لائق وقلت أن لقاء القمة كان سينتهي بنتيجة أكبر لصالح الأهلي لولا التغييرات، عملي يتمثل في تقييم المدرب واللاعبين فنيا، كل ما قلته لحبي في النادي الأهلي لأن كان متاح تحقيق نتيجة تاريخية لهذا الجيل، وما العيب إذا قلت أن الأهلي كان سيئا في مباراة ما".