وصول صلاح والنني إلى مصر للانضمام لمعسكر الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل الثنائي محمد صلاح جناح نادي ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، إلى مصر استعدادًا للانضمام إلى مسعكر المنتخب الأول.

وأفاد مراسل يلا كورة، أن الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وصلا إلى مصر، وسينضمان لمعسكر الفراعنة بداية من صباح غدًا، الثلاثاء.

وخاض منتخب مصر تدريبين بداية من أمس، الأحد، بينما يواصل اللاعبين المحترفين خارج مصر توافدهم للانضمام للمعسكر بداية من اليوم، الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة أنجولا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ومن ثم مواجهة الجابون في الجولة الأخيرة.