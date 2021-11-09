هدف العين الاماراتي في مأمن.. «ديون ساو باولو تحرمه من خطف موهبة جريميو»

حسم الصحفي البرازيلي الموثوق «خورخي نيكولا» التكهنات التي أثيرت حول اهتمام ساو باولو بالتعاقد مع الموهبة البرازيلية «ألدمير فيريرا» من فريق جريميو خلال الميركاتو الشتوي 2022.

ونجح خورخي نيكولا في التواصل مع وكيل أعمال موهبة جريميو خلال الساعات الماضية، والذي أكد أن ألدمير فيريرا كان ينتمي إلى ساو باولو في المراحل السنية الصغرى، إلا أنه نفى بشكلٍ قاطع وجود مفاوضات حالية لإعادة موكله إلى فريق التريكولور.

وأكد وكيل أعمال فيريرا أنه لا توجد أي محادثات بشأن رحيله عن جريميو في الوقت الحالي نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، إذ يعاني في منطقة الهبوط بالدوري البرازيلي قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

إضافة إلى ذلك، فإن فريق ساو باولو لن يتمكن من استثمار المبلغ المطلوب للتعاقد اللاعب الذي يشغل مركز خط الوسط والجناح، بسبب ديونه التي تزيد عن 600 مليون ريال برازيلي.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لفيريرا 8 ملايين يورو (51 مليون ريال برازيلي) بحسب الموقع العالمي المتخصص في سوق الانتقالات Transfermarkt، ويرتبط مع جريميو بعقد يمتد حتى ديسمبر 2023.

وأطرب هذا الخبر مسامع فريق العين الاماراتي الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وعرض العين الاماراتي على جريميو حينها 4 ملايين يورو من أجل التعاقد مع فيريرا لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو، ولكن الفريق البرازيلي فضل بقاء اللاعب لموسم آخر.

ومع صعوبة توفير ساو باولو المبلغ المطلوب للتعاقد مع فيريرا، فإن فرصة العين الآن أصبحت سانحة للتوقيع مع فيريرا سواء في الميركاتو الشتوي 2022، أو حتى في الصيف، من أجل تعزيز صفوفه لفرض سيطرته محليًا، والعودة للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.