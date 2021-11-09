الوداد يحدد موعد استئناف تدريباته، والركراكي غاضب لغياب 10 لاعبين!

حدد فريق الوداد المغربي موعد استئناف تدريباته المتوقفة في الفترة الحالية، وسط غضب مدربه «وليد الركراكي» بسبب غياب 10 لاعبين عن فترة الاعداد المقبلة.

وقررت إدارة الوداد إراحة لاعبو الفريق، بعد التعادل في مباراة ديربي الدار البيضاء مع الرجاء يوم السبت الماضي 6 نوفمبر 2021، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المغربي إنوي 2021/2022.

وحدد فريق الوداد يوم الخميس المقبل 11 نوفمبر موعدًا لاستئناف التدريبات بمركب محمد بنجلون، استعدادًا لمواجهتي الشباب الرياضي السالمي ونهضة بركان برسم الجولة الحادية عشر والثانية عشر على الترتيب بالبطولة الإحترافية، قبل أن تتوقف مجددًا بسبب بطولة كأس العرب قطر 2021.

وعبر مدرب الوداد «وليد الركراكي» عن غضبه لغياب 10 لاعبين من فريقه بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيستعيد خدماتهم قبل مباراة الشباب الرياضي السالمي بيومين فقط، والمقرر إقامتها يوم الأحد 21 نوفمبر.

وسيغيب عن تدريبات الوداد المقبلة، الحارس رضا التكناوتي المشارك في معسكر منتخب المغرب الأول، في حين يشارك يحيى عطية الله، أشرف داري، أيوب العملود، يحيى جبران، وأيمن الحسوني، في معسكر خارجي مع المنتخب المحلي استعدادًا لبطولة كأس العرب 2021.

كما سيغيب الثلاثي الأجنبي المنضم إلى منتخبات بلادهم ايضًا، النجم الليبي مؤيد اللافي، والمهاجم التنزاني سايمون مسوفا، بالإضافة إلى الكونغولي غي مبينزا.

وكان يفضل الركراكي إيقاف المسابقة المحلية من الآن وحتى نهاية الشهر من أجل دعم المنتخب المحلي بدلًا من هذا الارتباك الذي سيعرض نجوم الفريق الدوليين للإرهاق الشديد لكثرة السفر.