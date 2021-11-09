الامارات | اتفاقية بين اتحاد الكاراتيه ومؤسسة الإمارات استعداداً لكأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين اتحاد الكاراتيه ومؤسسة الإمارات استعداداً لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإمارات في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في «مجمع حمدان الرياضي» في دبي، خلال الفترة من 16 إلى 21 الجاري.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي، إذ وقع عليها اللواء الرزوقي، والمدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات مهنا عبيد المهيري، بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه واللجنة المنظمة للبطولة.

وقدم الرزوقي في بداية المؤتمر الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه وتوفير كل فرص النجاح لهذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مجلس دبي الرياضي حرص على توفير كل الدعم وسبل النجاح لتنظيم البطولة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة دولة الإمارات، والمستوى المتميز الذي بات سمه مميزة لجميع الأحداث والبطولات التي تقام على أرض الدولة.

وقال إن الإمارات حريصة على تقديم نسخة مميزة في الوقت الذي تستضيف فيه الدولة «إكسبو 2020» الذي أبهر العالم في ظل قدرات أبناء الإمارات التنظيمية. ولفت إلى أن «مشاركة أكثر من 142 دولة في هذا الحدث تؤكد على أن شعب الإمارات محب للسلام والتعاون مع الجميع بفضل توجيهات القيادة الرشيدة».

من جانبه شكر مهنا عبيد المهيري، مجلس دبي الرياضي واتحاد الكاراتيه على هذه الثقة، مؤكداً حرص المؤسسة على بذل قصارى الجهد لإنجاح البطولة وتسخير جهود الشباب المتطوعين لهذا العمل.

وقال: «من المتوقع أن يصل عدد المتطوعين إلى 150 من الشباب والشابات المؤهلين للعمل في أكبر الأحداث، ويمتلكون الخبرات اللازمة ليكونوا إضافة مميزة لأي حدث، كما أنهم يجيدون التحدث بأكثر من لغة، ما يسهم في أداء عملهم على النحو الأمثل».

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