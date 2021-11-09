الامارات | قوارب الشراعية 43 قدماً في شواطئ دبي السبت المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن قوارب الشراعية 43 قدماً في شواطئ دبي السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، السبت المقبل، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

وأعلن النادي عن بدء التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب، عبر البوابة الإلكترونية للنادي أو بالاتصال لتجديد التسجيل عبر الاتصال الهاتفي، حيث يتوقع أن يستمر إقبال واهتمام النواخذة والملاك في ظل الجاهزية الكبيرة التي اظهروها في الجولة الأولى، والتعاون اللافت مع اللجان المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وذكر النادي في بيان أمس: «من المقرر أن يستمر التسجيل للمشاركة حتى يوم الخميس المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة التي ستخوض السباق المرتقب، فيما يراقب النادي كل التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة ليوم السباق (السبت)، وسيتم إخطار المشاركين بكل التطورات، وكذلك التعليمات الخاصة بالمشاركة».

يُذكر أن سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً حقق نجاحاً باهراً، حيث أقيم في أجواء مثالية، وأسفرت نتائجه عن فوز القارب الشقي 96 بالمركز الأول، وحصل القارب أطلس 12 على المركز الثاني، بينما احتل القارب حشيم 153 المركز الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news