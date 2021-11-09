الامارات | 5 أسئـلـــة.. فلاح وليد: خورفكان يمتلك ثقة عالية لتحقيق مركز متقدم وبطولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلـــة.. فلاح وليد: خورفكان يمتلك ثقة عالية لتحقيق مركز متقدم وبطولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض لاعب خورفكان المعار من العين فلاح وليد، نفسه أحد أفضل اللاعبين المعارين في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي بفضل صناعته للكثير من الأهداف التي سجلها فريقه، وإحرازه لهدفين، ما أسهم في وصول خورفكان إلى المركز السادس في ترتيب فرق البطولة برصيد 15 نقطة، وهو أعلى رصيد يحققه «النسور» بعد تسع مباريات خلال مشاركاته السابقة في أفضل بداية لخورفكان في الدوري.

وقال فلاح وليد لـ«الإمارات اليوم»: «أصبحنا فريقاً قوياً وأصبحت لدينا ثقة عالية في أنفسنا لتحقيق مركز متقدم وبطولة».

ويتطلع فلاح وليد الذي سبق له اللعب في المنتخب الأولمبي ومباريات عدة مع الزعيم العيناوي الى ارتداء قميص المنتخب الوطني، ويرى نفسه مؤهلاً لذلك، إذ يدين بالفضل لنادي العين الذي أهله لهذه المكانة الفنية ولنادي خورفكان والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، لمساهمتهم بوصوله لمرتبة جيدة بين أقرانه اللاعبين.

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