الامارات | الشارقة يتلذذ بـ «النصر» في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتلذذ بـ «النصر» في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق السلة في نادي الشارقة فوزاً مستحقاً على مضيفه النصر بفارق 17 نقطة وبنتيجة «85-68»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن الجولة السابعة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، والتي سجلت عودة شباب الأهلي من صالة الوصل بانتصارٍ عريض بواقع «98-70»، فيما تغلب البطائح على ضيفه الوحدة «87-73».

وعزز شباب الأهلي صدارته الترتيب العام برصيد 13 نقطة، بفارق النقطة عن الشارقة في المركز الثاني، وليتقدم البطائح إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ولتؤدي خسارة النصر بالتراجع إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بفارق النقطة عن الوحدة في المركز الخامس، وليقبع الوصل في المركز السادس والأخير برصيد ثماني نقاط.

واحتاج الشارقة لتحقيق فوزه على النصر، إلى نيل لاعبي «الملك» الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «23-17 و30-17»، بعد أن فشل «العميد» في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع «19-18 و15-14».

وفرض شباب الأهلي أفضليته المطلقة على مجريات لقاء الوصل، ما منح «فرسان السلة» حسم نتائج المراحل الأربع للمباراة بواقع «18-13 و24-12 و28-19 و28-26».

وضمن البطائح الفوز على الوحدة، بنيل لاعبي البطائح الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع «23-22 و31-16»، بعد أن اكتفى لاعبو «العنابي» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «18-16»، والخروج بالتعادل في الربع الرابع «17-17».

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