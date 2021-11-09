الامارات | «كاراتيه الإمارات» على موعد مع إنجازات إدارية وفنية في مونديال دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاراتيه الإمارات» على موعد مع إنجازات إدارية وفنية في مونديال دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإماراتي، مدير المنتخبات الوطنية، جابر الزعابي، أن «كاراتيه الإمارات» خاصة الطواقم التحكيمية، مقبل على إنجازات غير مسبوقة في بطولة كأس العالم، التي يستضيفها مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، خلال الفترة من 16 حتى 21 الجاري، بمشاركة 957 لاعباً ولاعبة من 117 دولة.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم» إن «الاتحاد الدولي للعبة أسند لي مهام منصب مساعد مدير بساط لعضو لجنة الحكام الدولية جان إيميل، وهذا الأمر يمنح التحكيم الإماراتي فرصة طرق أول الإنجازات غير المسبوقة، بأن أكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، وتسجيل إنجازٍ آخر بأن أصبح أول حكم إماراتي يدير مباراة نهائية في منافسات الكوميتيه في بطولات كأس العالم».

وأوضح: «إنجازات لافتة حققها أبناء الإمارات على ساحة الكاراتيه العالمي، منها الإدارية التي أبرزها تولي رئيس الاتحاد الإماراتي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي مناصب رفيعة، كمنصبه نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي، أو فوزه العام الماضي بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي، لتتكامل الإنجازات الإدارية مع أخرى فنية، خاصةً على صعيد الطواقم التحكيمية الإماراتية».

وأضاف: «الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه اللواء الرزوقي لأبنائه مثَّل حجر الأساس في قدرة التحكيم الإماراتي على طرق باب الإنجازات، إذ يشكل (مونديال دبي) فرصة لأربعة من الطواقم التحكيمية في الارتقاء بشارتهم في منافسات الكاتا والكوميتيه، هم: عبدالله عيسى، ومحمود آل رحمة، وعقيل العوضي، وأمينة حاجي التي ستكون بدورها وفي حال نجاحها في اجتياز اختبارات الشارة، أول حكمة إماراتية تدير منافسات في بطولات كأس العالم، ليس في الكاراتيه فحسب، بل في شتى الرياضات أيضاً».

واختتم: «استضافة البطولة على أرض الإمارات في حدث يقام للمرة الأولى بتاريخ المنطقة، تمهد الطريق للاعبي ولاعبات المنتخب في تقديم الأداء الأفضل، واكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة نجوم اللعبة عالمياً، واستثمار الفرصة للارتقاء بمراكزهم على سلم الترتيب العالمي، كون المنتخب يضم العديد من العناصر الموهوبة القادرة على إحداث المفاجآت في البطولة، خصوصاً لاعبنا سليمان الملا العائد بعد فترة توقف طويلة، بجانب تواجد فاطمة سالم المتوجة بذهبية آسيا وتحتل حالياً المركز 70 عالمياً، وأحمد سالم المصنف ضمن قائمة الستين الأوائل على العالم».

11 لاعباً ولاعبة في قائمة المنتخب

أكد مدير المنتخبات الوطنية، جابر الزعابي، الاستقرار على 11 لاعباً ولاعبة لتمثيل الإمارات في كأس العالم للكاراتيه بدبي، في قائمة تضم في منافسات الكوميتيه كلاً من: سليمان الملا في وزن فوق 84 كيلوغراماً، وأحمد سالم في وزن تحت 67 كيلوغراماً، وحوراء العجمي واليازيه خالد وفاطمة سالم في السيدات في أوزان تحت 50 و55 و68 كيلوغراماً، فيما تشهد منافسات الكاتا مشاركة مروان المازمي في الفردي بجانب مشاركته في الجماعي مع كل من الثنائي خليفة العبار وأمين العوضي، وتسجل حميدة حاجي المشاركة في كاتا الفردي، على أن تظهر أيضاً في الكاتا الجماعي برفقة هدى أحمد وسلامة جاسم.

وقال الزعابي، إن «لاعبي ولاعبات المنتخب أكملوا استعداداتهم لخوض كأس العالم، بعد توجه مروان المازمي نهاية الشهر الماضي إلى معسكر خارجي بتركيا، قبل العودة وانتظامه مع المنتخب في معسكر داخلي أسدل الستار عنه مطلع الأسبوع الجاري، خاض خلاله لاعبو المنتخب مباريات ودية مع لاعبي الرديف في المنتخب المصري».

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