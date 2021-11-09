الامارات | النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعود إلى التدريبات استعداداً لشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق النصر إلى التدريبات اليومية بعد راحة حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب الفوز على الوصل في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك استعداداً لقمة مباريات الجولة المقبلة أمام شباب الأهلي في 21 نوفمبر المقبل.

وانتظم في التدريبات كل اللاعبين باستثناء المهاجم الدولي سيباستيان تيغالي بسبب وجوده مع المنتخب الوطني وريان مينديز الذي غادر لخوض مباريات دولية مع منتخب الرأس الأخضر.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الفريق يبحث عن خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية لعدم الابتعاد عن جاهزية المباريات خلال فترة التوقف الحالية بسبب مباريات الأبيض الإماراتي في تصفيات كأس العالم 2022، وقد تكون هناك مباراة ودية أمام الجزيرة في استاد آل مكتوم أو فريق العين، ولكن إلى الآن لم يتحدد الوقت أو الفريق الذي سيخوض فيه مباراتيه الوديتين.

ويحتل النصر المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

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