الامارات | الدرمكي: الخسارة «30-1» يجب ألّا تؤثر في معنويات ناشئي دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن الدرمكي: الخسارة «30-1» يجب ألّا تؤثر في معنويات ناشئي دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن إبراهيم الدرمكي، أن الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريق النادي لفئة 13 سنة أمام الرمس بنتيجة (30-1) في المجموعة (ج) لدوري الأشبال، لن تؤثر في خطط النادي نحو بناء جيل كروي متميز، مؤكداً خلال استقباله اللاعبين والجهاز الفني والإداري أن الفريق باقٍ وسيبقى النادي بيتاً للجميع، مؤكداً أن اجتماعه مع اللاعبين حظي بسعادة كبيرة من اللاعبين وأولياء أمورهم.

وقام الدرمكي بتوزيع الورد على اللاعبين، لبث السعادة في نفوسهم، والحد من أي آثار سلبية، قبل أن يتوجه لهم بحديث أكد خلاله اعتزازه وإدارة النادي بكل لاعب في الفريق، نافياً وجود نيّة لإلغاء الفريق بعد الخسارة الثقيلة أمام الرمس، بل العمل على تذليل المصاعب التي واجهته، مؤكداً أن النادي يهتم بجميع اللاعبين بغضّ النظر عن النتائج.

وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم»: «ماضون في خطط النادي التي تتمثل في بناء فرق قوية ومميزة، يشار إليها بالبنان، وستحظى هذه المجموعة من اللاعبين بدعم مميز لكي يستعيد هؤلاء اللاعبون دورهم في النادي، وأن الخسارة بنتيجة كبيرة تحدث في كل الدوريات ويجب ألا تؤثر في نفسيات اللاعبين، بل نقطة تحول لتطوير النتائج والأداء لاحقاً».

وتابع: «يسعدنا في إدارة النادي أن لاعبي الفريق في نهاية اللقاء اقتنعوا بأن الخسارة طبيعية، وأنها ستقود لتحقيق مكاسب مفيدة في المستقبل».

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