الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زواج

حدد لاعب يلعب في أحد الأندية البارزة لدوري أدنوك للمحترفين موعداً قريباً لزواجه، بعد أن جلس على دكة الاحتياط، بينما كان قد أجله سابقاً أكثر من مرة لرغبته في التركيز على الأداء عندما كان أساسياً.

انتظار

اضطر لاعبو فريق محترف إلى البقاء في غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة فترة زمنية طويلة بانتظار كلمة يوجهها لهم المدرب الذي انشغل بأمور إدارية أخرى، ليذهب بعدها اللاعبون إلى منازلهم في وقت متأخر، رغم أن الفريق حقق الفوز.

تأجيل

تسبب خلاف في وجهات النظر بين مسؤولين في نادٍ بدوري المحترفين لكرة القدم بشأن الكلفة المالية للمدرب الأجنبي الذي يسعى النادي للتعاقد معه، في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب الاستغناء عن المدرب السابق.

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