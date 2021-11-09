شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة المصرى: الإسماعيلي يحتاج العديد من الصفقات في شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حمادة المصري، رئيس اللجنة الفنية الجديد بالنادي الإسماعيلي، أنه يشكر مجلس إدارة القلعة الصفراء على هذه الثقة، مضيفاً إن جماهيرية وشعبية النادي الإسماعيلي أمر يزيد من صعوبة المهمة لأن الفريق يمر بمرحلة لا تليق بتاريخه.

وقال المصري في تصريحات تليفزيونية، أن المرحلة القادمة ستشهد محاولات وخطوات لإعادة ترتيب الأمور، موضحا أنه أحد أبناء الإسماعيلي ولن يتأخر عن نداء بيته.

وأضاف حماده المصري أن ملف الفريق الأول هو أهم ما يشغله في الفترة القادمة بجانب تطوير قطاع الناشئين ، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت عدة أسماء مرشحة من بينها البرتغالي جورفان فييرا مدرب الإسماعيلي الأسبق.

وأوضح أنه عقد جلسة مع محمد صلاح ابو جريشة مدير الكرة لتغيير لائحة الفريق، مؤكداً أن الإسماعيلي يحتاج العديد من الصفقات في شهر يناير المقبل موضحا أن الفريق يسعى لدعم صفوفه في الانتقالات الشتوية.

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على أعضاء اللجنة الفنية الجديدة التى تتولى كافة المهام الفنية داخل النادي ويترأسها حمادة المصرى نجم الفريق ومنتخب مصر سابقا، وتضم اللجنة في عضويتها كل من الثنائى محمود حسن وأشرف خضر.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه تم اختيار أعضاء اللجنة، بالنظر للخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها الثلاثي، ويمثلون أجيالا كروية مختلفة، أسهمت في نجاحات كثيرة للدراويش.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتقديم خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم، بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيا وإداريا على كافة مستويات القطاع.