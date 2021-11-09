شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر اتحاد الكرة بشروط إقامة المباريات الأفريقية بحضور جماهيرى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يفيد بموافقة الأول على إقامة المباريات الأفريقية التى ينظمها الكاف بأى أعداد من الجماهير فى المدرجات، على أن يتم تحقيق بعض الشروط حفاظا على سلامة الجماهير فى ظل جائحة كورونا.

وتضمن خطاب الكاف عدة شروط لإقامة المباريات الأفريقية للأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى وكذلك منتخب مصر ، بحضور جماهيرى كامل، وهى:

- أن يكون اتحاد الكرة المحلى قادرًا على استيعاب الجماهير فى الملاعب وتلبية جميع متطلبات الفيفا والكاف، وقد تم بالفعل اعتماد ملاعبه رسميا من قبل اللجان المختصة.

- يقدم الاتحاد المحلى إلى الكاف خطابًا من السلطات الصحية المحلية للمكان المستقبل للمباراة تؤكد أن وجود المشجعين مسموح به وبأى أعداد .

- إرسال الأوراق الدالة على ذلك إلى الكاف على أن يتم إتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان الامتثال لبروتوكولي مباراة FIFA / caf COVID-19.

- على كل اتحاد تعيين ضابط أمن وسلامة وطني مشارك في تنظيم المباراة.