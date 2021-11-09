شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح تعليقا على "الاحتواء": محمد عادل يقصد السيطرة على المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن ركلة جزاء سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك فى القمة صحيحة .

وقال عبد الفتاح فى تصريح لبرنامج ملعب أون الذى يقدمة الإعلامى أحمد شوبير على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أنه لم يسمح بالتدخل فى قرارات الحكام.

وأشار عبد الفتاح إلى أن لفظ الاحتواء فى لغة التحكيم تعنى السيطرة على المباراة.

وكشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، مسبقا أن الحكم محمد عادل حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى العام لم يخطئ حتى يتم معاقبته أو اتخاذ قرار ضده.

وقال مسئولو لجنة الحكام إن تصريحات الحكم محمد عادل اليوم أسيئ فهمها، خاصة أنه لا يقصد مجاملة أو محاباة طرف على حساب آخر فى مباراة القمة، لكنه من الطبيعى أن يقوم الحكم بتهدئة الأمور فى حالة اشتعال الأجواء، وإذا استشعر الحكام إمكانية إفساد المباراة، لذا نجح فى الوصول بها لبر الأمان.

وأضاف مسئولو لجنة الحكام أن الحكام الأجانب عندما يأتون لإدارة مباريات القمة يفعلون نفس الأمر حتى تمر المباراة دون أزمات، وكذلك الحكام المصريين فى المباريات الحساسة ولكن لا يتم التصريح بذلك فى وسائل الاعلام حتى يسيئ البعض فهم هذه التصرفات.

وكشف محمد عادل، الحكم الدولى، عن كواليس إدارته لمباراة القمة بين الزمالك والأهلى والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"أخطرت بإدارتى للقمة فى السادسة مساء 4 نوفمبر قبل المباراة بـ 24 ساعة ، وسعدت للغاية بقرار فهى أول قمة بحضور جماهيرى منذ فترة طويلة وأول قمة تحت إدارة رابطة الأندية، وعلى المستوى الشخصى كنت أول ضابط شرطة يديرها ".