شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز محمود زيزو ليكون بديل إمام عاشور في وسط الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بداية من مباراة الاسماعيلي المقبلة في الدورى والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ4 للدورى.

ويرغب كارتيرون في منح زيزو فرصة المشاركة في المباريات بدلا من إمام عاشور الذي تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يحتاج طارق حامد لمساندة دفاعية في وسط الملعب وهو الدور الذي يفتقده إمام عاشور في أدائه الذي يغلب عليه الطابع الدفاعي.

من ناحية أخرى أدى طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم الخاصة بالنادي مساء اليوم الإثنين، على الرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وحرص حامد على التواجد في مقر النادي مساء اليوم لخوض تدريبات فردية في الجيم للحفاظ على لياقته في ظل حصول الفريق على راحة سلبية بسبب توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرعن اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخبات الوطنية خلال مباريات تصفيات كاس العالم 2022.

كما طلب الفرنسي تقرير خاص عن المغربي أشرف بن شرقي ووضع أبرز الملاخظات على أدائه لوضع برنامجج خاص استعدادًا للمواجهة الإسماعيلي المققرر لها 19 نوفمبر الجاري بالدوري.

واستدعى المنتخب المغربي بن شرقي استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأولمبي في رادس بالجولة السادسة.