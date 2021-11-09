شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيز من على ماهر وسعد سمير فى تدريبات فيوتشر استعدادا لإيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف اليوم الإثنين، فريق فيوتشر، تدريباته استعدادا للجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين، لمدة 48 ساعة بعد انتهاء مباراة المصري بالجولة الثالثة للدوري والتي شهدت تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وشهد المران عدة جلسات من علي ماهر مدرب الفريق، لتوضيح بعض الأمور الفنية، كما عقد سعد سمير كابتن الفريق جلسة تحفيزية للاعبين على هامش التدريبات.

ويعود علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لإدارة فريقه من على دكة البدلاء لأول مرة منذ انطلاق بطولة الدوري العام بالموسم الجاري، خلال اللقاء المرتقب لفيوتشر والذي يجمعه بنظيره إيسترن كومباني على ملعب بتروسبورت، يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان علي ماهر قد قاد فيوتشر من المدرجات خلال أول 3 مباريات بالدوري الجاري، بسبب خضوعه لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة منذ الموسم الماضي خلال قيادته للنادي المصري، حيث تم إيقاف علي ماهر 4 مباريات بداية من الجولة الأخيرة للدوري الماضي.

وحصد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، 4 نقاط حتى الآن، حيث فاز في المباراة الأولى على فاركو بهدف نظيف، قبل أن يخسر من الاتحاد في الجولة الثانية بنتيجة 3/2، ثم تعادل مع المصري في الجولة الثالثة بنتيجة 1/1.